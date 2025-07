Un natante di tragiche traversate nei cruciverba: la soluzione è Barcone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un natante di tragiche traversate' è 'Barcone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARCONE

Curiosità e Significato di Barcone

La parola Barcone è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Barcone? Barcone indica un grande imbarcazione, spesso usata per trasporti di persone o merci via mare. Il termine evoca immagini di traversate lunghe e difficili, talvolta tragiche, come quelle di migranti in cerca di speranza. È un modo potente per rappresentare un mezzo di fortuna in acque agitate, simbolo delle sfide e delle speranze di chi affronta il mare.

Come si scrive la soluzione Barcone

Hai trovato la definizione "Un natante di tragiche traversate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U O L R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCRO" LUCRO

