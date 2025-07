Un modo di tuffarsi nei cruciverba: la soluzione è Capofitto

CAPOFITTO

Curiosità e Significato di Capofitto

Approfondisci la parola di 9 lettere Capofitto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Capofitto? Capofitto descrive un modo di tuffarsi rapidamente e con decisione, spesso con il volto rivolto verso il basso. Deriva dall’unione di capo (testa) e fitto (in modo denso o in avanti), suggerendo un ingresso deciso nell’acqua. È un’espressione che trasmette energia e spontaneità, perfetta per descrivere un atto di immersione immediata e senza esitazioni. Un modo di tuffarsi che non lascia indifferenti.

Come si scrive la soluzione Capofitto

La definizione "Un modo di tuffarsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

F Firenze

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

