Un classico primo della cucina emiliana nei cruciverba: la soluzione è Tortellini In Brodo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un classico primo della cucina emiliana

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un classico primo della cucina emiliana' è 'Tortellini In Brodo'.

TORTELLINI IN BRODO

Perché la soluzione è Tortellini In Brodo? I Tortellini in brodo sono un piatto iconico della tradizione emiliana, simbolo di convivialità e sapore autentico. Piccoli tortellini ripieni di carne vengono immersi in un caldo brodo, rappresentando un classico primo piatto regionale amatissimo in Italia. Questo piatto racchiude storia, cultura e l’amore per le ricette fatte con ingredienti semplici ma di qualità, rendendolo un vero tesoro della cucina italiana.

Come si scrive la soluzione Tortellini In Brodo

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

I Imola

N Napoli

B Bologna

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

