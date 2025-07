Un classico della cucina è quella all arancia nei cruciverba: la soluzione è Anatra

Home / Soluzioni Cruciverba / Un classico della cucina è quella all arancia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un classico della cucina è quella all arancia' è 'Anatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATRA

Curiosità e Significato di Anatra

Vuoi sapere di più su Anatra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Anatra.

Perché la soluzione è Anatra? Anatra è un uccello d'acqua noto per la sua carne saporita e versatile in cucina. Spesso protagonista di piatti tradizionali, come l'anatra all'arancia, rappresenta un classico della gastronomia internazionale. La sua carne, tenera e gustosa, si presta a preparazioni eleganti e gustose, rendendola una scelta apprezzata per pranzi e cene speciali. Un vero simbolo di raffinatezza in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un classico primo della cucina emilianaLe suzette della cucina franceseNastro trasparente usato in cucinaI caratteristici antipasti della cucina spagnolaSpiedini di carne tipici della cucina indonesiana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anatra

Non riesci a risolvere la definizione "Un classico della cucina è quella all arancia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N L A O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANELLO" ANELLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.