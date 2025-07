Teste… di scheletri nei cruciverba: la soluzione è Teschi

TESCHI

Curiosità e Significato di Teschi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Teschi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Teschi? I teschi sono le parti ossee che formano la nostra scatola cranica, proteggendo il cervello e dando forma alla testa. La parola deriva dal termine latino tesca, che significa cassa. Usata anche in senso figurato, indica il cranio o la testa come simbolo di intelligenza o pensiero. È un termine semplice ma fondamentale per parlare del nostro scheletro cranico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le teste degli scheletriGli scheletri delle testeCingere teste regaliGli scheletri delle biciUn convoglio ferroviario con due teste

Come si scrive la soluzione Teschi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Teste… di scheletri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

