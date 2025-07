Strisce da calpestare nei cruciverba: la soluzione è Pedonali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strisce da calpestare' è 'Pedonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDONALI

Curiosità e Significato di Pedonali

Hai risolto il cruciverba con Pedonali? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pedonali.

Perché la soluzione è Pedonali? Le strisce da calpestare sono le linee pedonali, quelle strisce bianche che indicano dove attraversare la strada in sicurezza. Sono fondamentali per garantire un passaggio protetto tra i veicoli e i pedoni, promuovendo la sicurezza di tutti. Rispettarle significa contribuire a un traffico più ordinato e sicuro, rendendo le città più vivibili e meno pericolose per chi cammina.

Come si scrive la soluzione Pedonali

Stai cercando la risposta alla definizione "Strisce da calpestare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R I N C O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCROCI" INCROCI

