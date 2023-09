Recinto da non calpestare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recinto da non calpestare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AIOLA - AIUOLA

Significato/Curiosita : Recinto da non calpestare

Derivano da esse tramite suffissi o altro. questo comporta che radici tradotte prima come nomi, *ped-, per esempio, possa voler dire anche ‘calpestare’, a... Villa aiola, o semplicemente aiola, (aiola in dialetto reggiano) è l'unica frazione del comune di montecchio emilia, in provincia di reggio emilia. conta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

