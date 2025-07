Si dice non sia acqua nei cruciverba: la soluzione è Classe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice non sia acqua' è 'Classe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLASSE

Curiosità e Significato di Classe

Perché la soluzione è Classe? Classe indica un insieme di elementi o persone con caratteristiche comuni o appartenenti a uno stesso gruppo. Può riferirsi anche a un livello di qualità, eleganza o distinzione. La parola suggerisce ordine, appartenenza e stile, rappresentando un modo di distinguersi e di essere riconoscibili. Insomma, la classe è ciò che rende unico e speciale chi la possiede.

Come si scrive la soluzione Classe

Hai trovato la definizione "Si dice non sia acqua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

