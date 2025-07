Ormai detta e ridetta nei cruciverba: la soluzione è Trita

TRITA

Curiosità e Significato di Trita

Perché la soluzione è Trita? Trita deriva dal verbo tritare, che significa sminuzzare o ridurre in piccoli pezzi. È spesso usata per indicare un oggetto o un'azione che spezza e frantuma alimenti come pane, carne o verdure, rendendoli più facili da consumare o cucinare. In cucina, una trita è fondamentale per preparare piatti saporiti e ben amalgamati. Insomma, la trita è il trucco per semplificare molte ricette quotidiane.

Come si scrive la soluzione Trita

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

