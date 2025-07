Detta e ridetta nei cruciverba: la soluzione è Trita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Detta e ridetta' è 'Trita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRITA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Trita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Trita.

Perché la soluzione è Trita? Trita indica un oggetto o un'azione che sminuzza o spezza in pezzi molto piccoli, come un tritatutto o il gesto di triturare alimenti. È spesso usata in cucina per descrivere strumenti o metodi pratici per ridurre gli ingredienti in modo rapido e uniforme. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio le ricette e le tecniche di preparazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaInfiorescenza detta gattinoIn tedesco è detta SterzingCosì viene anche detta l Africa

Se "Detta e ridetta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

