MUTI

Curiosità e Significato di Muti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Muti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Muti? Muti indica chi non pronuncia alcuna parola, spesso per scelta o a causa di un impedimento. È un aggettivo che descrive persone o animali che restano in silenzio, senza esprimersi verbalmente. La parola sottolinea l'assenza di suoni o vocalizzazioni, evidenziando una comunicazione silenziosa o l'incapacità di parlare. È utile per descrivere situazioni di silenzio totale, come nel caso di chi non dice una sola parola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Viene rappresentata senza dire una sola parolaUna sola parola nella parola: C nt ad istingu reUna sola sigla nella parola: Imb tti lia entolegomenon: espressione o parola che compare una sola volta nel testo in grecoHa la parola decisiva nelle questioni d onore

Come si scrive la soluzione Muti

Hai trovato la definizione "Non dicono una sola parola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

T Torino

I Imola

