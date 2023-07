Viene rappresentata senza dire una sola parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene rappresentata senza dire una sola parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANTOMIMA

Significato/Curiosita : Viene rappresentata senza dire una sola parola

Rappresenti una frase fatta solo in una determinata forma verbale. in linea di massima si escludono "le voci costituite da una parola sola": in questo... O simili al dramma satiresco. il termine pantomimo indica anche colui che pratica il pantomimo o la pantomima. per via della forte associazione con la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

