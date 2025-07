Lo scioglimento delle nevi nei cruciverba: la soluzione è Disgelo

DISGELO

Curiosità e Significato di Disgelo

Approfondisci la parola di 7 lettere Disgelo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Disgelo? Lo scioglimento delle nevi indica il processo naturale in cui la neve si trasforma in acqua, spesso a causa del calore o dell’arrivo delle stagioni più calde. Questo fenomeno, chiamato disgelo, è fondamentale per il ciclo dell’acqua e per rifornire fiumi e falde sotterranee. In primavera, il disgelo permette alla natura di rinascere e alle piante di crescere.

Come si scrive la soluzione Disgelo

Se "Lo scioglimento delle nevi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

S Savona

G Genova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I S B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBESI" OBESI

