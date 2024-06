Lo scioglimento di un nodo

: Non va confuso con l'annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento. Il divorzio (dal latino divortium, da di-vertere, "separarsi"), o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio. Le leggi sul divorzio variano considerevolmente in tutto il mondo, ma nella maggior parte dei paesi la validità del divorzio richiede la sentenza di un tribunale o il provvedimento di altra autorità in una procedura legale.

Italiano: Sostantivo: divorzio ( approfondimento) m sing (pl.: divorzi) . (sessualità) (diritto) istituto legislativo che decreta la fine di un matrimonio, lasciandone validi solo gli aspetti amministrativi e legali. (senso figurato) allontanamento tra persone dapprima unite da qualche motivo. Voce verbale: divorzio . prima persona singolare dell'indicativo presente di divorziare. Sillabazione: di | vòr | zio.