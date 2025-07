Le si rompe il collo per vuotarla nei cruciverba: la soluzione è Fiala

FIALA

Curiosità e Significato di Fiala

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fiala più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fiala.

Perché la soluzione è Fiala? Una fiala è un contenitore di vetro sottile e cilindrico, usato per conservare farmaci o essenze liquide. La sua forma stretta e il collo sottile possono sembrare rompersi facilmente se si tenta di svuotarla troppo energicamente. In sostanza, la fiala rappresenta un modo pratico e sicuro per dosare medicinali, assicurando che ogni utilizzo sia preciso e igienico.

Come si scrive la soluzione Fiala

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le si rompe il collo per vuotarla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

