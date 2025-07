Le pesche noci sono dette anche così nei cruciverba: la soluzione è Nettarine

Home / Soluzioni Cruciverba / Le pesche noci sono dette anche così

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le pesche noci sono dette anche così' è 'Nettarine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NETTARINE

Curiosità e Significato di Nettarine

La parola Nettarine è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nettarine.

Perché la soluzione è Nettarine? Le nettarine, conosciute anche come pesche noci, sono frutti succosi e dolci con una buccia vellutata e un cuore morbido. Sono un'ottima scelta per chi cerca un frutto fresco e rinfrescante, ideale da gustare da solo o in dessert. La loro dolcezza naturale le rende irresistibili, perfette per una pausa golosa e salutare durante la giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono anche dette le piante sempreverdiCosì sono dette le regioni meridionali della FranciaCosì sono dette le 12 rocce del Port Campbell ParkCosì sono anche dette selvaggina e cacciagioneCosì sono dette gambe snelle e affusolate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nettarine

Non riesci a risolvere la definizione "Le pesche noci sono dette anche così"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I E N O E I B N B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEBBIOGENI" NEBBIOGENI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.