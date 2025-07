Le membrane per chiudere gli occhi nei cruciverba: la soluzione è Palpebre

Home / Soluzioni Cruciverba / Le membrane per chiudere gli occhi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le membrane per chiudere gli occhi' è 'Palpebre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALPEBRE

Curiosità e Significato di Palpebre

Non fermarti alla soluzione! Conosci Palpebre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Palpebre.

Perché la soluzione è Palpebre? Le palpebre sono quelle sottili membrane che coprono e proteggono gli occhi, aiutando a mantenere l'umidità e a difenderli da polvere e fastidi. Ogni volta che sbadigli o chiudiamo gli occhi per riposare, sono protagoniste di questo gesto naturale e importante. Sono un elemento fondamentale del nostro viso, che contribuisce sia alla salute degli occhi sia all'espressione del volto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si prende chiudendo gli occhiCoperto sugli occhiNegli occhi e nei capelliLo procura un velo davanti agli occhiMembrane epiteliali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Palpebre

Hai trovato la definizione "Le membrane per chiudere gli occhi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

P Padova

E Empoli

B Bologna

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I C E I E M R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERETRICI" MERETRICI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.