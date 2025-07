La profetessa di Cuma nei cruciverba: la soluzione è Sibilla

SIBILLA

Curiosità e Significato di Sibilla

La soluzione Sibilla di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sibilla per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sibilla? La parola Sibilla indica una profetessa dell'antica Grecia, nota per le sue capacità di predire il futuro e interpretare i segni divini. La più famosa è la Sibilla Cumana, che, secondo la leggenda, aveva poteri soprannaturali e consultata da sovrani e cittadini. La figura della Sibilla rappresenta simbolicamente la saggezza profetica e il mistero delle previsioni antiche, rivelando come il suo ruolo abbia affascinato e influenzato la cultura nel tempo.

Come si scrive la soluzione Sibilla

Stai cercando la risposta alla definizione "La profetessa di Cuma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

