L antico oracolo di Cuma

: Leggendarie profetesse, erano collocate in diversi luoghi del bacino del Mediterraneo come a Cuma in Italia, a Delfi in Grecia, o in Africa ed Asia Minore. Le sibille (in greco antico: Sßa, Síbylla; in latino Sibylla) sono sia dei personaggi storicamente esistiti, sia figure mitologiche greche e romane. Erano vergini ispirate da un dio (solitamente Apollo) dotate di virtù profetiche e in grado di fare predizioni e fornire responsi, ma in forma oscura o ambivalente.

Italiano: Nome proprio: Sibilla ( approfondimento) f sing . (antroponimo) nome proprio di persona femminile. Sostantivo: Sibilla ( approfondimento) f sing (pl.: Sibille) . (storia) (religione) variante di sibilla, sacerdotessa della religione pagana greca e romana. Sillabazione: Si | bìl | la. Pronuncia: IPA: /si'billa/ . Etimologia / Derivazione: (nome proprio) dal sostantivo sibilla. (sostantivo) vedi sibilla.