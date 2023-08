La profetessa condannata a non essere creduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La profetessa condannata a non essere creduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASSANDRA

Significato/Curiosita : La profetessa condannata a non essere creduta

Mitica profetessa troiana condannata a non essere creduta, la previsione apocalittica esibisce anzitutto una singolare struttura prolettica: è la rivelazione... Di cassandra. secondo una prima versione, il giorno del compleanno di suo padre fu celebrata una festa nel santuario di apollo timbreo. cassandra e il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

