L iva dei professionisti nei cruciverba: la soluzione è Partita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L iva dei professionisti' è 'Partita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTITA

Curiosità e Significato di Partita

La parola Partita è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Partita.

Perché la soluzione è Partita? Liva dei professionisti si riferisce alla quota di pagamento che un lavoratore autonomo o un professionista deve versare per contribuire al sistema previdenziale e assistenziale. La parola chiave è PARTITA, termine che indica appunto la partita IVA, uno strumento fondamentale per chi lavora in modo indipendente, consentendo di emettere fatture e gestire le proprie entrate in modo autonomo e legale.

Come si scrive la soluzione Partita

Non riesci a risolvere la definizione "L iva dei professionisti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

