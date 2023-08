Quella IVA identifica soggetti fiscali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella IVA identifica soggetti fiscali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARTITA

Significato/Curiosita : Quella iva identifica soggetti fiscali

Del progetto di riferimento. la partita iva è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non... Contengono il titolo. partita – nello sport, singolo evento sportivo tra due squadre o due giocatori partita – nel tennis, sinonimo di set partita – nella musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quella IVA identifica soggetti fiscali : quella; identifica; soggetti; fiscali; È buona quella del fortunato; quella gastrica disintossica; In quella bianca si scia; quella rusticana è un opera di Pietro Mascagni; A ristorante nel menù si trova quella di stagione; Non identifica bile; Apporre un cartello identifica tivo a un veicolo; La visura che identifica le aziende; identifica no univocamente i veicoli; identifica no le opere d arte; Il cantautore di soggetti smarriti; Opinioni soggetti ve; Strumenti ottici per avvicinare soggetti lontani; Noto soggetti sta italiano; Precede i soggetti inglesi; Quelli in terra possono essere fiscali ; Quelle fiscali si pagano salate; Emettere ricevute fiscali ; Quelli fiscali opprimono; Insieme di entrate fiscali ;

Cerca altre Definizioni