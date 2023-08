Una salsa per il pesce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa per il pesce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAIONESE

Significato/Curiosità : Una salsa per il pesce

La maionese è una salsa versatile e deliziosa che può essere abbinata anche al pesce. Ecco una semplice ricetta per preparare una salsa alla maionese per accompagnare il pesce: Ingredienti: 1 tazza di maionese (puoi usarne una confezione già pronta o prepararla in casa) Succo di limone fresco (circa mezzo limone) 1 cucchiaino di senape di Digione 1 cucchiaino di prezzemolo fresco tritato Sale e pepe q.b. Istruzioni: Inizia mettendo la maionese in una ciotola. Aggiungi il succo di limone fresco e mescola bene per incorporarlo nella maionese. Aggiungi la senape di Digione e mescola nuovamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungi il prezzemolo fresco tritato e mescola delicatamente. Assaggia la salsa e aggiusta di sale e pepe secondo i tuoi gusti personali. Aggiungi più succo di limone se desideri un sapore più acido o più senape se desideri un sapore più intenso. Una volta ottenuta la consistenza e il sapore desiderati, copri la salsa e mettila in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirla. La salsa alla maionese è pronta per essere servita con il pesce. Puoi utilizzarla come condimento per insalate di pesce, come accompagnamento per gamberetti o calamari fritti, oppure come salsa per il sushi.

