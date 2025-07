Il sollevare cartellini gialli dell arbitro nei cruciverba: la soluzione è Ammonire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il sollevare cartellini gialli dell arbitro' è 'Ammonire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMMONIRE

Curiosità e Significato di Ammonire

Vuoi sapere di più su Ammonire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ammonire.

Perché la soluzione è Ammonire? Ammonire significa mostrare un cartellino giallo all'arbitro per segnalare un comportamento scorretto di un giocatore. È un avvertimento ufficiale che indica l'inizio di possibili sanzioni più gravi se il comportamento non cambia. In parole semplici, è il modo formale di richiamare qualcuno senza fermare il gioco, ma lasciando intendere che ci sono conseguenze imminenti.

Come si scrive la soluzione Ammonire

Se "Il sollevare cartellini gialli dell arbitro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

