Il solarium in casa nei cruciverba: la soluzione è Terrazzo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il solarium in casa' è 'Terrazzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRAZZO

Curiosità e Significato di Terrazzo

Hai risolto il cruciverba con Terrazzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Terrazzo.

Perché la soluzione è Terrazzo? Il solarium in casa si riferisce a uno spazio esterno coperto e pavimentato, come un terrazzo, ideale per godersi il sole e l'aria aperta senza uscire. È un angolo di relax e convivialità, perfetto per pranzi all'aperto o momenti di svago. Il terrazzo rappresenta una soluzione versatile e confortevole per vivere al meglio gli spazi esterni domestici.

Come si scrive la soluzione Terrazzo

Hai davanti la definizione "Il solarium in casa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

Z Zara

Z Zara

O Otranto

