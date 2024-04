La Soluzione ♚ da Todi: avversò Bonifacio VIII

La soluzione di 8 lettere per la definizione: da Todi: avversò Bonifacio VIII. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : JACOPONE

Curiosità su Da todi: avverso bonifacio viii: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi papa giovanni viii (disambigua). giovanni viii (roma, 820 circa – roma, 16 dicembre 882) è stato il 107º papa... Jacopo dei Benedetti, detto Jacopone da Todi (Todi, tra il 1230 e il 1236 circa – Collazzone, 25 dicembre 1306), è stato un religioso e poeta italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica. I critici lo considerano uno dei più importanti poeti italiani del Medioevo, certamente fra i più celebri autori di laude religiose della letteratura italiana. La sua è una "voce vigorosa e sconvolgente", che si inserisce in modi e forme eccezionali nel contesto della nuova tradizione della lauda. Di Jacopone ci sono giunti, oltre alle Laude (di cui circa 90 di sicura attribuzione e numerose altre incerte), un'epistola latina a Giovanni della Verna, ...

