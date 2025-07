La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il fiore... di certi chiodi' è 'Garofano' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAROFANO

Hai risolto il cruciverba con Garofano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Garofano.

Perché la soluzione è Garofano? Il garofano è un fiore simbolico, spesso associato all’amore e alla passione. Il suo nome deriva dal latino clavus, che significa chiodo, richiamando la forma delle sue foglie e petali. Spesso regalato per esprimere affetto, il garofano ha anche significati diversi a seconda del colore, diventando un vero e proprio messaggio floreale. È un fiore ricco di storia e simbolismo, capace di comunicare emozioni profonde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un fiore da chiodiUn fiore e un operaHa chiodi odorosiModesti come certi compensiNel fiore è dentro il calice

Non riesci a risolvere la definizione "Il fiore... di certi chiodi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

R Roma

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

O Otranto

R C C I A C

Mostra soluzione