La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cane a pois creato da Altan' è 'La Pimpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LA PIMPA

Curiosità e Significato di La Pimpa

Hai risolto il cruciverba con La Pimpa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: La Pimpa.

Perché la soluzione è La Pimpa? La Pimpa è un'iconica creatura di Altan, una cagnolina a pois molto amata nei programmi per bambini. Simbolo di allegria e semplicità, la sua figura ha conquistato generazioni con le sue storie dolci e il carattere vivace. La Pimpa rappresenta l'innocenza e la fantasia dell'infanzia, diventando un vero e proprio simbolo di tenerezza e immaginazione.

Come si scrive la soluzione La Pimpa

La definizione "Il cane a pois creato da Altan" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

P Padova

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

