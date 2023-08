La cagnetta a pois di Altan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cagnetta a pois di Altan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIMPA

la pimpa è un personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie a fumetti italiana ideata nel 1975 dal fumettista altan. la serie, pubblicata negli...

