Garanzia data per coprire certi obblighi nei cruciverba: la soluzione è Cauzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Garanzia data per coprire certi obblighi' è 'Cauzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAUZIONE

Curiosità e Significato di Cauzione

Vuoi sapere di più su Cauzione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cauzione.

Perché la soluzione è Cauzione? Una cauzione è una garanzia che si lascia a copertura di certi obblighi, come pagamenti o lavori. Funziona come una somma di denaro depositata o fideiussione, che viene restituita o mantenuta in base al rispetto degli impegni presi. È uno strumento che tutela le parti coinvolte, assicurando che gli accordi siano rispettati e le obbligazioni adempiute.

Come si scrive la soluzione Cauzione

C Como

A Ancona

U Udine

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

