Le piogge che fanno danno

: La deposizione acida umida, anche nota come pioggia acida, nella meteorologia consiste nella ricaduta dall'atmosfera sul suolo di particelle acide, molecole acide diffuse nell'atmosfera che vengono catturate e deposte al suolo da precipitazioni quali: piogge, neve, grandine, nebbie, rugiade, ecc. Tale processo si distingue dal fenomeno della deposizione acida secca nella quale la ricaduta dall'atmosfera di particelle acide non è veicolata dalle precipitazioni ed avviene per effetto della forza di gravità.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: acide f pl . femminile plurale di acido. Sostantivo, forma flessa: acide f pl . plurale di acida, vedi acido. Sillabazione: à | ci | de. Pronuncia: IPA: /'atide/ . Etimologia / Derivazione: vedi acido .