La Soluzione ♚ Si risolve in tribunale

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si risolve in tribunale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LITE

Curiosità su Si risolve in tribunale: Vinto i primi tre accordi multimilionari contro la dupont, la società risolve la class action pagando 670,7 milioni di dollari. il 21 settembre 2018... La lite, in diritto, è la situazione nella quale due o più parti non riescono a raggiungere un accordo per la reciproca soddisfazione delle rispettive pretese e per ottenerla intentano un'azione legale civile. I processualisti italiani invece definiscono il termine come un "conflitto di aspirazioni su un bene della vita" (Crisanto Mandrioli), ossia come la premessa sostanziale-soggettiva dell'azione giudiziaria. In Italia, le parti possono prevenire o concludere una lite in maniera diretta attraverso una transazione (art. 1965 del Codice Civile) oppure chiedere la soluzione della lite a una terza parte mediante l'arbitrato, rituale ed ...

