La Soluzione ♚ Si trascinano in tribunale La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si trascinano in tribunale. CAUSE - LITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si trascinano in tribunale: In filosofia, nelle scienze e nel senso comune, il concetto di causa, assieme a quello connesso di causalità (o relazione causale) indica la relazione tra due fenomeni (o classi di fenomeni), nel caso in cui il primo fenomeno, detto causa, è motivo di esistenza del secondo, detto effetto. La causa è il motivo per il quale qualcosa è ed è così come è. È detto principio di causalità (o legge di causalità) quel principio filosofico che presuppone l'esistenza di una causa determinata per ogni effetto. Sostantivo, forma flessa

( senso figurato ) semi, germi

semi, germi (diritto) processi, giudizi, dibattiti, denunce, querele, liti

CAUSE

La soluzione verificata di 5 lettere per risolvere 'Si trascinano in tribunale' è CAUSE.