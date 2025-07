Congegno di sollevamento a carrucole nei cruciverba: la soluzione è Paranco

Home / Soluzioni Cruciverba / Congegno di sollevamento a carrucole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Congegno di sollevamento a carrucole' è 'Paranco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARANCO

Curiosità e Significato di Paranco

Approfondisci la parola di 7 lettere Paranco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Paranco? Il termine paranco indica un dispositivo di sollevamento composto da carrucole e funi, utilizzato per innalzare o abbassare carichi pesanti con maggiore facilità. Spesso impiegato in edilizia, magazzini o teatri, permette di sollevare oggetti con sforzo ridotto grazie alla meccanica delle carrucole. È uno strumento essenziale per movimentare carichi in modo sicuro ed efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un trillante congegnoIl congegno detonatore della granataUn congegno che squillaCongegno che squillaUn micidiale congegno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paranco

Non riesci a risolvere la definizione "Congegno di sollevamento a carrucole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D A R T O I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORMITA" DORMITA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.