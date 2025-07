Ci si siede per fare i compiti a casa nei cruciverba: la soluzione è Scrivania

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ci si siede per fare i compiti a casa' è 'Scrivania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCRIVANIA

Curiosità e Significato di Scrivania

Perché la soluzione è Scrivania? La scrivania è il mobile sul quale si svolgono le attività di studio e lavoro, spesso in casa o in ufficio. È uno spazio dedicato a scrivere, leggere e organizzare i materiali necessari per i compiti o i progetti. In sostanza, rappresenta il punto di partenza per concentrare le energie e portare a termine le proprie attività quotidiane. Un alleato indispensabile per essere produttivi e ordinati.

Come si scrive la soluzione Scrivania

Hai trovato la definizione "Ci si siede per fare i compiti a casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

R Roma

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L O I A O Mostra soluzione



