BANCO

Curiosità e Significato di Banco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Banco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Banco? Il termine banco si riferisce a una superficie piana, spesso in un negozio o laboratorio, dove si espone o si lavora con oggetti. Può anche indicare una struttura di supporto o un banco di lavoro. La parola richiama l'idea di una piattaforma stabile, utile in tanti contesti quotidiani e commerciali, ed è fondamentale per molte attività pratiche e commerciali.

Il recipiente per la sabbia o la farinaSabbia ammucchiata dai ventiMonticello di sabbia ammucchiata dai ventiPuò bloccarlo la nebbiaLa nebbia inglese

Come si scrive la soluzione Banco

La definizione "C è quello di sabbia e quello di nebbia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C B E A V N A I E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIANCANEVE" BIANCANEVE

