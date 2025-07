Una sentinella disarmata nei cruciverba: la soluzione è Piantone

PIANTONE

Curiosità e Significato di Piantone

Perché la soluzione è Piantone? Piantonare significa sorvegliare o custodire con attenzione, spesso da una posizione fissa. Deriva dal termine piantone, ovvero un soldato o una persona di guardia che resta in postazione per vigilare. La parola richiama l’immagine di una sentinella disarmata, sempre vigile ma senza armi, pronta a segnalare eventuali problemi. È un modo elegante per indicare una presenza di controllo e attenzione costante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sentinella disarmataPuò chiederla la sentinella per far passareLo grida la sentinellaSevera sentinella del buon costumeLa cabina della sentinella

Come si scrive la soluzione Piantone

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A S R N V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANVERSA" ANVERSA

