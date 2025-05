La cabina della sentinella nei cruciverba: la soluzione è Garitta

Home / Soluzioni Cruciverba / La cabina della sentinella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La cabina della sentinella' è 'Garitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARITTA

Curiosità e Significato di "Garitta"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Garitta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Garitta.

La garitta è una piccola struttura o cabina, spesso ubicata in punti strategici, utilizzata per il riposo e la vigilanza di guardie o sentinelle. Solitamente costruita in legno o muratura, offre riparo e una posizione elevata per controllare il territorio circostante, contribuendo così alla sicurezza di un luogo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ricovero della sentinellaPosto per sentinelleIl ricovero delle sentinelleCabina di legno per i bagnantiGuida in cabinaPuò chiederla la sentinella per far passare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Garitta

Stai cercando la risposta alla definizione "La cabina della sentinella"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S V A N T P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPAVENTO" SPAVENTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.