Sentinella disarmata

Home / Soluzioni Cruciverba / Sentinella disarmata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sentinella disarmata' è 'Piantone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sentinella disarmata" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sentinella disarmata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Piantone? Un piantone è una persona posta a vigilare senza armamenti, incaricata di sorvegliare un'area o un punto strategico. La sua presenza serve a segnalare eventuali intrusioni o pericoli, mantenendo l'attenzione alta senza l'uso di armi. È una figura di sorveglianza che si affida all'attenzione e alla presenza piuttosto che alla forza, garantendo sicurezza e controllo nel rispetto delle norme.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sentinella disarmata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Piantone

In presenza della definizione "Sentinella disarmata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sentinella disarmata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Piantone:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sentinella disarmata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un soldato di guardiaSentinella fissa e attentaUna sentinella disarmataPuò chiederla la sentinella per far passareLo grida la sentinellaSevera sentinella del buon costumeLa cabina della sentinella