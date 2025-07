Una proverbiale ipocrita manifestazione d affetto nei cruciverba: la soluzione è Bacio Di Giuda

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una proverbiale ipocrita manifestazione d affetto' è 'Bacio Di Giuda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACIO DI GIUDA

Curiosità e Significato di Bacio Di Giuda

Hai risolto il cruciverba con Bacio Di Giuda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Bacio Di Giuda.

Perché la soluzione è Bacio Di Giuda? Il Bacio di Giuda è un'espressione che indica un gesto apparentemente affettuoso ma in realtà traditore o ingannevole. Deriva dal passo biblico in cui Giuda tradisce Gesù con un bacio, simbolo di doppiezza e ipocrisia. Viene usato per descrivere un atto di lealtà apparente che cela un tradimento nascosto, evidenziando la differenza tra apparenza e realtà. In sostanza, rappresenta il tradimento mascherato da affetto.

Come si scrive la soluzione Bacio Di Giuda

Non riesci a risolvere la definizione "Una proverbiale ipocrita manifestazione d affetto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

C Como

I Imola

O Otranto

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

U Udine

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M S L O O A N N E L C I O O Mostra soluzione



