L ipocrita che ostenta esagerata integrità
La soluzione di 18 lettere per la definizione 'L ipocrita che ostenta esagerata integrità' è 'Sepolcro Imbiancato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEPOLCRO IMBIANCATO
Perché la soluzione è Sepolcro Imbiancato? Un sepolcro imbiancato rappresenta simbolicamente una superficie apparentemente pura e immacolata, ma che può nascondere insidie e falsità al suo interno. L’ipocrita che ostenta esagerata integrità si presenta come un sepolcro imbiancato, mostrando una facciata di virtù e sincerità mentre dietro si celano intenzioni diverse. Questa immagine richiama la differenza tra apparenza e realtà, sottolineando come alcune persone possano apparire impeccabili esteriormente, ma mantenere segreti e comportamenti contraddittori.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ipocrita che ostenta esagerata integrità". La risposta di 18 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
L ipocrita che ostenta esagerata integrità nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Sepolcro Imbiancato
Questa pagina è dedicata alla definizione "L ipocrita che ostenta esagerata integrità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ipocrita che ostenta esagerata integrità" conferma che la soluzione 'Sepolcro Imbiancato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 18 lettere della soluzione Sepolcro Imbiancato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ipocrita che ostenta esagerata integrità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sepolcro Imbiancato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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