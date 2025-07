Ipocrita evangelica nei cruciverba: la soluzione è Farisea

FARISEA

Curiosità e Significato di Farisea

La soluzione Farisea di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Farisea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Farisea? Ipocrita evangelica si riferisce a chi si presenta moralista e devoto, ma in realtà agisce in modo contrario ai principi evangelici. Il termine FARISEA richiama i membri di un gruppo religioso dell'epoca che spesso ostentavano virtù, ma erano critici e ipocriti nelle azioni. È un modo per indicare una falsa apparenza di bontà, nascondendo comportamenti contraddittori rispetto ai valori professati.

Come si scrive la soluzione Farisea

Se "Ipocrita evangelica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

A Ancona

