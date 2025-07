Un inchiostro nerissimo nei cruciverba: la soluzione è China

CHINA

Curiosità e Significato di China

Perché la soluzione è China? China è il termine usato per indicare l'inchiostro di colore nero molto intenso, storicamente derivato dalla china, una resina naturale utilizzata per scrivere e disegnare. Il nome si lega anche alla tradizione artistica e calligrafica cinese, famosa per la sua precisione e raffinatezza. In modo figurato, china rappresenta qualcosa di profondamente nero e coprente, simbolo di eleganza e mistero.

Come si scrive la soluzione China

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

A Ancona

