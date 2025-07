Un apparecchio che compie voli regolari nei cruciverba: la soluzione è Aereo Di Linea

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un apparecchio che compie voli regolari' è 'Aereo Di Linea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEREO DI LINEA

Curiosità e Significato di Aereo Di Linea

Perché la soluzione è Aereo Di Linea? Un aereo di linea è un velivolo progettato per trasportare passeggeri e merci su rotte stabilite e programmate, effettuando voli regolari tra aeroporti. È il mezzo più comune per viaggi a lunga distanza, offrendo comfort e affidabilità. Utilizzato quotidianamente da milioni di persone, rappresenta la soluzione moderna per spostarsi velocemente tra città e continenti.

Come si scrive la soluzione Aereo Di Linea

Hai trovato la definizione "Un apparecchio che compie voli regolari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I A T R Mostra soluzione



