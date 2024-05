Un tozzo dinosauro

Sostantivo

Curiosità su: Triceratops, in italiano triceratope (pronuncia in AFI: /trie'ratope/) o triceratopo (nome più diffuso) (/trie'ratopo/), è un genere estinto di dinosauro ceratopside chasmosaurino vissuto nel Cretaceo superiore, circa 68-65,95 milioni di anni fa (ultima fase del Maastrichtiano), in quello che oggi è il Nord America. Triceratops fu uno degli ultimi generi di dinosauri a comparire prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, 65,95 milioni di anni fa. Il nome Triceratops dal greco antico, significa letteralmente "faccia con tre corna", e deriva dal greco antico t/tri- che significa "tre", a/kéras che significa "corno", e /ops che significa "faccia". Triceratops è uno dei dinosauri meglio conosciuti dai paleontologi grazie agli innumerevoli esemplari fossili ritrovati fin dal 1889, anno della sua scoperta, tra i quali alcuni scheletri eccezionalmente preservati. Il paleontologo John Scannella ha dichiarato: "È difficile lasciare la Formazione Hell Creek senza incappare in un qualche esemplare fossile di Triceratops".

dinosauro ( approfondimento) m sing (pl.: dinosauri)

(erpetologia) ciascuno dei rettili di grandi dimensioni, appartenenti all'ordine dei Saurischi, vissuti nell'era mesozoica (senso figurato) (scherzoso) persona di grande prestigio e stima, ma avente idee antiquate, non al passo con i tempi persona molto anziana persona di eccessiva longevità istituzionale

Sillabazione

di | no | sàu | ro

Pronuncia

IPA: /dino'sauro/

Etimologia / Derivazione

formato da dino- (dal greco de, cioè "terribile") e da -sauro (dal greco sa, ossia "lucertola"); significa quindi "terribile lucertola". Una seconda traduzione invece considera dino- derivante da de, cioè "terribilmente"; basandosi poi sul fatto che Owen descrisse i dinosauri come "fearfully great, a lizard" è nata la traduzione "lucertola terribilmente grande"

Termini correlati

mesozoico, uccello

Iponimi

saurisco, ornitischio, ornitisco, uccello

allosauro, anchilosauro, brontosauro, diplodoco, iguanodonte, stegosauro, tirannosauro, triceratopo, velociraptor

Iperonimi