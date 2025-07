Sulla tastiera del PC nei cruciverba: la soluzione è Invio

La soluzione di 5 lettere per la definizione ' Sulla tastiera del PC' è 'Invio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVIO

Curiosità e Significato di Invio

Hai risolto il cruciverba con Invio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Invio.

Perché la soluzione è Invio? Sulla tastiera del PC, il tasto INVIO rappresenta l'azione di confermare, inviare o andare avanti. È il pulsante che ci permette di finalizzare una sequenza, come inviare un messaggio o eseguire un comando. In sostanza, è il pulsante che dà il via libera per proseguire con ciò che abbiamo scritto, rendendo più immediato e pratico l’utilizzo del computer.

Come si scrive la soluzione Invio

Hai davanti la definizione " Sulla tastiera del PC" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E M I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SISTEMA" SISTEMA

