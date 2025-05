Film in cui si ripercorre la vita di un personaggio realmente esistito nei cruciverba: la soluzione è Biopic

BIOPIC

Curiosità e Significato di "Biopic"

Vuoi sapere di più su Biopic? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Biopic.

Perché la soluzione è Biopic? Un biopic è un genere cinematografico che narra la vita di una persona reale, esplorando momenti significativi della sua esistenza e il suo impatto sulla storia o sulla cultura. La parola è composta da biography (biografia) e picture (film), ed è spesso usata per film che raccontano la vita di figure famose.

Come si scrive la soluzione: Biopic

Stai cercando la risposta alla definizione "Film in cui si ripercorre la vita di un personaggio realmente esistito"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

