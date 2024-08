La Soluzione ♚ Un momento cruciale a cui si arriva nella vita La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PUNTO CRITICO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PUNTOCRITICO

Curiosità su Un momento cruciale a cui si arriva nella vita: In fisica e chimica, un punto critico di una sostanza è l'insieme di particolari condizioni di massima temperatura e massima pressione (dette temperatura critica e pressione critica) in corrispondenza delle quali una sostanza può esistere come miscela bifase gas-liquido. In realtà il punto critico liquido vapore è solo un esempio fra tanti di punto critico che può esistere in fisica.

