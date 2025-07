Spinosa o intrattabile nei cruciverba: la soluzione è Ispida

ISPIDA

Curiosità e Significato di Ispida

Perché la soluzione è Ispida? La parola ispida descrive qualcosa di ruvido al tatto, come una superficie o una chioma folta e spoglia. Può riferirsi anche a un carattere scontroso o poco amichevole. In generale, indica una sensazione di durezza o aspra severità, rendendo tutto meno invitante o più difficile da affrontare. È un termine che trasmette immediatamente l'idea di qualcosa poco morbido o accogliente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta spinosa con fiori bianchi gialli o rossiUna spina dorsale spinosaPianta spinosa da siepePianta grassa spinosa

Come si scrive la soluzione Ispida

I Imola

S Savona

P Padova

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R O I E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POTERI" POTERI

