Un popolare piatto della cucina indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un popolare piatto della cucina indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : POLLO TANDOORI

Significato/Curiosita : Un popolare piatto della cucina indiana

Linee guida sull'uso delle fonti. il pollo tandoori è un popolare piatto della cucina indiana a base di pollo arrosto, yogurt e spezie, consumato in... Le linee guida sull'uso delle fonti. il pollo tandoori è un popolare piatto della cucina indiana a base di pollo arrosto, yogurt e spezie, consumato in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

